https://static.news.ru/photo/cb56ad84-7b68-11e9-aa80-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Абызов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обвиняемый в мошенничестве на 4 миллиарда рублей экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов во время заседания Московского городского суда сделал предложение своей возлюбленной Валентине Григорьевой.

Красавица моя, люблю тебя, — обратился обвиняемый по видеосвязи к своей гражданской жене, присутствовавшей в зале суда.

Адвокат Абызова не растерялся и предложил передать кольцо в следственный изолятор, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками похитили четыре миллиарда рублей, принадлежавшие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Средства бывший-министр вывел за границу.

Ранее News.ru писал о том, что Басманный суд продлил арест Михаилу Абызову. Защита перед началом заседания просила освободить бывшего чиновника из клетки и позволить ему сидеть за одним столом с адвокатом Дмитрием Кравченко. Судья в ходатайстве отказала.