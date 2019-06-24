Обвиняемый в мошенничестве на 4 миллиарда рублей экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов во время заседания Московского городского суда сделал предложение своей возлюбленной Валентине Григорьевой.
Красавица моя, люблю тебя, — обратился обвиняемый по видеосвязи к своей гражданской жене, присутствовавшей в зале суда.
Адвокат Абызова не растерялся и предложил передать кольцо в следственный изолятор,
По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками похитили четыре миллиарда рублей, принадлежавшие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Средства бывший-министр вывел за границу.
Ранее News.ru писал о том, что Басманный суд продлил арест Михаилу Абызову. Защита перед началом заседания просила освободить бывшего чиновника из клетки и позволить ему сидеть за одним столом с адвокатом Дмитрием Кравченко. Судья в ходатайстве отказала.