Названо ключевое условие для восстановления спроса на сталь в России Шевелев: восстановление спроса на сталь в РФ возможно при ключевой ставке в 12%

Восстановление спроса на сталь в России возможно при снижении ключевой ставки до 12%, сообщил журналистам генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев. Но, по его словам, которые приводит ТАСС, этот процесс займет от полугода до года.

Мы делали такие моделирования, смотрели заключения разных экспертов. Мы считаем, что в ситуации, когда ключевая ставка достигнет значения примерно 12%, когда это произойдет и если это произойдет, то с определенным лагом от полугода до года мы можем увидеть восстановление спроса, — сказал Шевелев.

По словам топ-менеджера, именно при таком уровне ставки у клиентов металлургических предприятий появляется экономическая возможность для привлечения финансирования. При этом временной лаг в восстановлении спроса связан с необходимостью возобновления ранее замороженных проектов, мобилизации ресурсов и завершения проектных разработок.

Ранее стало известно, что Россия в 2024 году стала пятой среди всех стран по вкладу промышленного сектора в экономику. По информации аналитиков, вклад РФ в ВВП увеличился сразу на 6%, до $668 млрд. Лидером рейтинга стал Китай, чей вклад увеличился почти на 2% и составил $6,8 трлн долларов.