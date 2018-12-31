Житель Назрани погиб после обстрела его автомобиля

https://news.ru/storage/news/cc50d06798bb9576731252940f7dfed5/58114ce6-991e-489d-a7b6-dc9eebcb45b3_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственные органы Ингушетии выясняют обстоятельства нападения на жителей республики. Преступники обстреляли автомобиль в столице региона — Назрани.

В результате происшествия погиб пассажир — 46-летний мужчина. По предварительной информации, он являлся бизнесменом. Его водитель получил ранения и госпитализирован, пишет ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о признательных показаниях Виталия Чикирёва — попутчика пропавшей Ирины Ахматовой. Подозреваемый заявил, что заранее спланировал убийство директора двух ресторанов Burger King. Для этого он создал несколько фальшивых аккаунтов в сервисе BlaBlaCar, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине. На допросе задержанный рассказал, что совершил убийство в Серпуховском районе, сейчас там работают оперативники.