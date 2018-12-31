USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent54.05 $ Bitcoin3,810.89 $
МОСКВА-3°C10:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Житель Назрани погиб после обстрела его автомобиля

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Следственные органы Ингушетии выясняют обстоятельства нападения на жителей республики. Преступники обстреляли автомобиль в столице региона — Назрани.

В результате происшествия погиб пассажир — 46-летний мужчина. По предварительной информации, он являлся бизнесменом. Его водитель получил ранения и госпитализирован, пишет ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о признательных показаниях Виталия Чикирёва — попутчика пропавшей Ирины Ахматовой. Подозреваемый заявил, что заранее спланировал убийство директора двух ресторанов Burger King. Для этого он создал несколько фальшивых аккаунтов в сервисе BlaBlaCar, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине. На допросе задержанный рассказал, что совершил убийство в Серпуховском районе, сейчас там работают оперативники.


#нападение #ингушетия #авто
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
происшествия 00:08, 31 декабря 2018
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlacar признался в её убийстве
происшествия 07:27, 30 декабря 2018
Убийство крупного бизнесмена в Москве попало на видео
происшествия 16:17, 29 декабря 2018
Мотивом для убийства бизнесмена могла стать ревность
происшествия 15:42, 29 декабря 2018
Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве
Лента новостей
новый год 10:36
Новогодние каникулы космонавта Кононенко будут короткими
спорт 10:35
Касаткина проиграла в первом круге турнира WTA
общество 10:30
Новогодний оливье оказался отравой для птиц
происшествия 10:20
Власти ввели режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске
происшествия 10:16
Поздравление главы Челябинской области уберут из телеэфира
Другие новости
происшествия 10:20
Власти ввели режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске
происшествия 10:16
Поздравление главы Челябинской области уберут из телеэфира
происшествия 09:59
Власти Магнитогорска назвали эпицентр взрыва в доме
происшествия 09:21
Судьба ряда жильцов неизвестна после взрыва в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top