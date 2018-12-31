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Попутчик пропавшей бизнесвумен признался в её убийстве

Виталий Чикирёв twitter.com/@serpuhov_online

Виталий Чикирёв

происшествия [ версия для печати ]

39-летний Виталий Чикирёв, подозреваемый в убийстве директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, дал признательные показания.

По данным следствия, мужчина спланировал преступление заранее. Для этого он создал несколько фальшивых аккаунтов в сервисе BlaBlaCar, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине. На допросе Чикирёв рассказал, что совершил убийство в Серпуховском районе, сейчас там работают оперативники, сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлию Иванову. 

По некоторым данным, Чикирёв, бывший участник боевых действий в Чечне, страдает психическим расстройством. Кроме того, ранее мужчина был судим за изнасилование, грабёж и развратные действия, сообщает ярославский портал «76.ru». 

Как писал News.ru, 29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря. Женщина взяла попутчика в Москве, у станции метро «Аннино», и отправилась в Тулу. Последний раз она звонила мужу из подмосковного Серпухова, а затем перестала выходить на связь. Спустя несколько дней принадлежащий Ахматовой автомобиль Audi A4 обнаружили стоящим без номеров в Ярославле.


#убийство #BlaBlaCar
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