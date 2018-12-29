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Бизнесвумен взяла попутчика через Blablacar и пропала

twitter.com/@forteGRom

происшествия [ версия для печати ]

Полиция разыскивает женщину, которая с помощью сервиса Blablacar взяла попутчика из Москвы в Тулу, после чего бесследно исчезла. Позже принадлежащий ей автомобиль Audi A4 был обнаружен стоящим без номеров в Ярославской области.

Известно, что 29-летнюю женщину зовут Ирина Ахматова, она является директором двух ресторанов быстрого питания. Следствие установило, что 23 декабря она покинула место работы в центре Москвы, возле станции метро Аннино через сервис поиска попутчиков взяла пассажира и отправилась в Тулу. Её местонахождение до сих пор неизвестно. Вечером 27 декабря в полицию поступило заявление о её исчезновении, следователи возбудили дело об убийстве, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

По данным портала «Тульская пресса», последний раз Ахматова звонила супругу, находясь в районе подмосковного Серпухова, а затем перестала выходить на связь. Как пишет издание, последний раз её телефон был включён в Ярославле. Там же, на парковке одного из жилых домов была обнаружена машина без регистрационных номеров, которая предположительно принадлежит пропавшей.

В сервисе Blablacar подтвердили, что Ахматова совершила поездку по маршруту Москва—Тула. Представители компании добавили, что передали следователям всю имеющуюся у них информацию.

Как писал News.ru, в начале ноября официальные российские автоперевозчики потребовали закрыть сервис Blablacar. 


#убийство #СКР #женщина #пропажа #BlaBlaCar
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