Фото: Денис Воронин/АГН"Москва"

Жертвой пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах стала женщина-охранник. Об этом сообщают экстренные службы Подмосковья.

Пострадавших к настоящему времени насчитывается 13 человек, передаёт агентство РИА Новости.

Возгорание произошло на ТЭЦ-27 на пересечении Волковского и Осташковского шоссе (точный адрес — Волковское шоссе, 39ВЛ5). По предварительным данным причиной ЧП стал прорыв газопровода.

Следователи областного главка Следственного комитета РФ выехали к месту пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах для проведения проверок, писал News.ru.

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