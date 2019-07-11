Жертвой пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах стала женщина-охранник. Об этом сообщают экстренные службы Подмосковья.
Пострадавших к настоящему времени насчитывается 13 человек, передаёт агентство
Возгорание произошло на ТЭЦ-27 на пересечении Волковского и Осташковского шоссе (точный адрес — Волковское шоссе, 39ВЛ5). По предварительным данным причиной ЧП стал прорыв газопровода.
Следователи областного главка Следственного комитета РФ выехали к месту пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах для проведения проверок, писал News.ru.