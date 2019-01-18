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Задержание Рыбки попало на видео

vk.com/nastyarybka

происшествия [ версия для печати ]

Видео силового задержания депортированной из Таиланда Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, появилось в Сети. Сначала силовики хотели посадить девушку в инвалидную коляску, а затем выволокли её из помещения под руки.

На опубликованных кадрах видно, что Вашукевич не хочет добровольно сдаваться правоохранителям, заявляя, что никуда не намерена ехать. Кадры показал телеканал РЕН ТВ.

Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.


#ЗАДЕРЖАНИЕ #видео #Рыбка #АлексЛесли
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