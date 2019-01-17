Взрыв произошёл в гараже на севере Москвы

https://news.ru/storage/news/edf5509fe1257c2a8baf9a0482982be3/2d261e23-8468-4beb-8230-7b4c94373100_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Взрыв в гараже произошёл в районе Северное Медведково по адресу: улица Полярная, дом 41, строение 6.

После взрыва в строении возник пожар площадью 150 кв. м. Спасатели создали штаб пожаротушения.

Горят восемь гаражей, в настоящее время огонь распространяется, площадь огня увеличилась вдвое.

«При взгляде на строение заметны видимые повреждения. Изнутри здания слышны хлопки неизвестного происхождения», — сообщил источник News.ru.

Накануне в Ленинградской области произошёл взрыв на химзаводе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.