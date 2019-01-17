Взрыв произошёл в гараже на севере Москвы

Взрыв в гараже произошёл в районе Северное Медведково по адресу: улица Полярная, дом 41, строение 6.
После взрыва в строении возник пожар площадью 150 кв. м. Спасатели создали штаб пожаротушения.
Горят восемь гаражей, в настоящее время огонь распространяется, площадь огня увеличилась вдвое.
«При взгляде на строение заметны видимые повреждения. Изнутри здания слышны хлопки неизвестного происхождения», — сообщил источник News.ru.
Накануне в Ленинградской области произошёл взрыв на химзаводе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.