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Взрыв произошёл в гараже на севере Москвы

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Взрыв в гараже произошёл в районе Северное Медведково по адресу: улица Полярная, дом 41, строение 6.

После взрыва в строении возник пожар площадью 150 кв. м. Спасатели создали штаб пожаротушения.

Горят восемь гаражей, в настоящее время огонь распространяется, площадь огня увеличилась вдвое.

«При взгляде на строение заметны видимые повреждения. Изнутри здания слышны хлопки неизвестного происхождения», — сообщил источник News.ru.

Накануне в Ленинградской области произошёл взрыв на химзаводе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.


#москва #ВЗРЫВ
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