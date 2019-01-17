Потушен возникший после взрыва пожар в Москве

https://news.ru/storage/news/da96ca51d504dbd457b18a9eea1a2f04/e0a207ac-a055-4a73-9236-9d2e74ae8f9f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пожар в гаражном кооперативе в столичном районе Северное Медведково был потушен спасателями, сообщили источники News.ru. Максимальная площадь возгорания составляла 300 кв. м. Причиной стал взрыв неизвестного происхождения по адресу: улица Полярная, дом 41, строение 6.

«По результатам замеров проб воздуха в районе пожара превышений ПДК не зафиксировано», — передаёт пресс-служба МЧС. В тушении пламени принимали участие 64 человека личного состава и 17 единиц техники.

Ранее News.ru сообщал о пожаре, который произошёл в бизнес-центре «Бажов» в Перми. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали на улицу из окон здания. Два человека пострадали.