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Потушен возникший после взрыва пожар в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар в гаражном кооперативе в столичном районе Северное Медведково был потушен спасателями, сообщили источники News.ru. Максимальная площадь возгорания составляла 300 кв. м. Причиной стал взрыв неизвестного происхождения по адресу: улица Полярная, дом 41, строение 6.

«По результатам замеров проб воздуха в районе пожара превышений ПДК не зафиксировано», — передаёт пресс-служба МЧС. В тушении пламени принимали участие 64 человека личного состава и 17 единиц техники.

Ранее News.ru сообщал о пожаре, который произошёл в бизнес-центре «Бажов» в Перми. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали на улицу из окон здания. Два человека пострадали.


#москва #пожар #тушение
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