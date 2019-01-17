Пожар произошёл в бизнес-центре «Бажов» в Перми

https://news.ru/storage/news/7ef50b082b1d60c94e2a72d8a04b96b8/171a2b8e-8c2f-484c-9cd8-b3ad1f73d03f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники пожарной охраны города Перми провели эвакуацию офисного здания на улице Монастырской после сообщения о задымлении. По некоторым данным, в результате инцидента травмированы два человека.

По свидетельствам очевидцев произошедшего, люди выпрыгивали из окон здания. Так, например, наблюдатели отмечают, что девушка спрыгнула и ударилась головой о козырёк подъезда. Двоих из пострадавших увезла карета скорой помощи.

Пожар произошёл на третьем этаже бизнес-центра «Бажов». По мнению очевидца, могла загореться проводка.

Как сказали News.ru в городском управлении МЧС, спасатели вывели из помещений на третьем и четвёртом этажах 14 человек. В ликвидации возгорания задействовано 8 единиц техники и 24 человека личного состава.

Ранее News.ru сообщал, что три мощных взрыва прогремели в студенческом городке университета в Виллербане, к северу от французского города Лион во Франции. Инцидент случился в здании научной библиотеки.