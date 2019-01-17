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Пожар произошёл в бизнес-центре «Бажов» в Перми

Сергей Булкин/News.ru

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Сотрудники пожарной охраны города Перми провели эвакуацию офисного здания на улице Монастырской после сообщения о задымлении. По некоторым данным, в результате инцидента травмированы два человека.

По свидетельствам очевидцев произошедшего, люди выпрыгивали из окон здания. Так, например, наблюдатели отмечают, что девушка спрыгнула и ударилась головой о козырёк подъезда. Двоих из пострадавших увезла карета скорой помощи.

Пожар произошёл на третьем этаже бизнес-центра «Бажов». По мнению очевидца, могла загореться проводка.

Как сказали News.ru в городском управлении МЧС, спасатели вывели из помещений на третьем и четвёртом этажах 14 человек. В ликвидации возгорания задействовано 8 единиц техники и 24 человека личного состава.

Ранее News.ru сообщал, что три мощных взрыва прогремели в студенческом городке университета в Виллербане, к северу от французского города Лион во Франции. Инцидент случился в здании научной библиотеки.


#пожар #ПОСТРАДАВШИЕ #пермь
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