Мощный взрыв прогремел в студенческом городке во Франции

https://news.ru/storage/news/61db2903df8cfc9ba39149a994a5bf55/99aee8a1-3961-4b19-9e14-0f7270727b19_850.jpg Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три мощных взрыва прогремели в студенческом городке университета в Виллербане, к северу от французского города Лион во Франции. Инцидент произошёл в здании научной библиотеки.

Район происшествия был эвакуирован. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы города. Пожарным удалось локализовать пожар, возникший после взрывов.

A la Doua, incendie assez violent pic.twitter.com/xgxlunqvwz — Mathis Gauthey (@RedeyeFR) January 17, 2019

По данным Lyon Capitale, в здании проводились работы по герметизации крыши. Возникло возгорание, которое привело к взрыву баллонов с газом.

В Twitter университета сообщается, что в результате инцидента пострадали три человека.

Point situation #IncendieMendel : À ce stade, il y a 3 blessés légers.

Interdiction d'accès pour les bâtiments Déambulatoire, Mendel, Berthollet, Omega. Les autres bâtiments peuvent être ré-intégrés. Le feu est sous contrôle. — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) January 17, 2019

Ранее News.ru писал, что число погибших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме на севере Тбилиси выросло до четырёх человек. В больнице от полученных ранений умерла четырёхлетняя девочка.