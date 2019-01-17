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Мощный взрыв прогремел в студенческом городке во Франции

Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Три мощных взрыва прогремели в студенческом городке университета в Виллербане, к северу от французского города Лион во Франции. Инцидент произошёл в здании научной библиотеки.

Район происшествия был эвакуирован. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы города. Пожарным удалось локализовать пожар, возникший после взрывов. 

По данным Lyon Capitale, в здании проводились работы по герметизации крыши. Возникло возгорание, которое привело к взрыву баллонов с газом.

В Twitter университета сообщается, что в результате инцидента пострадали три человека.

Ранее News.ru писал, что число погибших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме на севере Тбилиси выросло до четырёх человек. В больнице от полученных ранений умерла четырёхлетняя девочка.


#Франция #ВЗРЫВ #Лион
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