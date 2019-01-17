Мощный взрыв прогремел в студенческом городке во Франции

Три мощных взрыва прогремели в студенческом городке университета в Виллербане, к северу от французского города Лион во Франции. Инцидент произошёл в здании научной библиотеки.
Район происшествия был эвакуирован. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы города. Пожарным удалось локализовать пожар, возникший после взрывов.
A la Doua, incendie assez violent pic.twitter.com/xgxlunqvwz— Mathis Gauthey (@RedeyeFR) January 17, 2019
По данным Lyon Capitale, в здании проводились работы по герметизации крыши. Возникло возгорание, которое привело к взрыву баллонов с газом.
#lyon #lyon1 pic.twitter.com/WkZG4aMDBl— Podeus (@podeus69) January 17, 2019
В Twitter университета сообщается, что в результате инцидента пострадали три человека.
Point situation #IncendieMendel : À ce stade, il y a 3 blessés légers.— Université Lyon 1 (@UnivLyon1) January 17, 2019
Interdiction d'accès pour les bâtiments Déambulatoire, Mendel, Berthollet, Omega. Les autres bâtiments peuvent être ré-intégrés. Le feu est sous contrôle.
Ранее News.ru писал, что число погибших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме на севере Тбилиси выросло до четырёх человек. В больнице от полученных ранений умерла четырёхлетняя девочка.