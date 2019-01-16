Число жертв взрыва газа в Тбилиси возросло

Число погибших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме на севере Тбилиси выросло до четырёх человек. В больнице от полученных ранений умерла четырёхлетняя девочка.
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе объявил 17 января днём траура в стране. На всех госучреждениях и диппредставительствах будут приспущены флаги, передаёт ТАСС.
Как сообщал News.ru, причиной инцидента в районе Диди Дигоми стала утечка газа. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Все они были госпитализированы. Жители пострадавшего здания эвакуированы, их разместят в гостиницах города. В настоящее время на месте взрыва работают спасатели.