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Число жертв взрыва газа в Тбилиси возросло

Илья Московец/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Число погибших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме на севере Тбилиси выросло до четырёх человек. В больнице от полученных ранений умерла четырёхлетняя девочка.

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе объявил 17 января днём траура в стране. На всех госучреждениях и диппредставительствах будут приспущены флаги, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, причиной инцидента в районе Диди Дигоми стала утечка газа. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Все они были госпитализированы. Жители пострадавшего здания эвакуированы, их разместят в гостиницах города. В настоящее время на месте взрыва работают спасатели. 


#Грузия #взрывы
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