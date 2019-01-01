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Врач оценил состояние подростка из Магнитогорска

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Самочувствие пострадавшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске подростка улучшается, сообщил врач-реаниматолог Максим Курятников.

По его словам, в настоящее время 13-летний мальчик находится в состоянии средней тяжести.

«На данный момент у него сотрясение головного мозга, ушибы, обморожения ступней 1-й и 2-й степени», — рассказал врач.

Он отметил, что наблюдается положительная динамика, однако пострадавший будет находиться под наблюдением медиков и психолога от одной до трёх недель, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Магнитогорске.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, пятеро находятся в больнице. Судьба 36 человек до сих пор неизвестна.


#врачи #ВЗРЫВ #ГАЗ #магнитогорск
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