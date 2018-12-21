Участники свадебного кортежа устроили дрифт на улице в Сочи

Участники свадебного кортежа в Сочи заблокировали движение на одной из городских улиц ради проезда машины с женихом и невестой. После этого они устроили дрифт прямо на проезжей части.
Инцидент произошёл неподалёку от Олимпийского парка в Адлерском районе курорта. Видео с опасной выходкой автохамов один из горожан опубликовал в интернете.
«Обошлось без пострадавших. Нарушителей нашли и наказали в соответствии с законом», — сообщили в УВД по городу Сочи.
Информацию о личностях водителей там уточнять не стали.
Подобные случаи в России происходят регулярно. Ранее News.ru сообщал о похожем инциденте в Москве. Возле торгового центра «Европейский»водитель автомобиля ездил по автотрассе, грубо нарушая правила дорожного движения.