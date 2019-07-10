https://static.news.ru/photo/561566e0-a328-11e9-9168-fa163e074e61_1024.jpg Альбина Мухаметзянова Фото: instagram.com/albinchic1996

Тело 23-летней Альбины Мухаметзяновой обнаружил персонал отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Убитая арендовала там номер с молодым человеком. News.ru пообщался с друзьями погибшей.

Альбина родом из Набережных Челнов, там же окончила медицинский колледж, но по профессии не работала. По словам анонимного источника, с 2017 по 2018 год девушка танцевала в местном стриптиз-клубе «Зажигалка» под псевдонимом Инесса и иногда покидала заведение с посетителями раньше окончания рабочей смены. Источник уточнил, что это была платная услуга.

В 2018 году Альбина переехала в Казань и поступила на курсы бортпроводников, параллельно подрабатывая в стриптизе. В марте 2019 года, окончив курсы, она переехала в Москву, а через 3 месяца — в июне — устроилась стюардессой в авиакомпанию «I Fly». На какие средства девушка жила в столице до работы бортпроводником, неизвестно.

Ранее News.ru писал, что девушку нашли в ванной комнате со следами удушья. Сейчас следователи разыскивают некоего Никиту Зенина — предполагаемого спутника погибшей. Пара снимала номер на сутки, на следующий день мужчина продлил аренду, но вскоре пропал в неизвестном направлении.