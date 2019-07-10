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В Красноярском крае сотрудники линейной полиции задержали двух пассажиров поезда. Мужчины распивали спиртные напитки и курили в тамбуре, что является административным правонарушением.

Курильщиков с поличным «застукал» начальник состава. Но когда он попытался сделать мужчинам замечание, в ответ получил грубость с их стороны. После небольшой словесной перепалки персоналу поезда пришлось вызвать полицию. 30-летний...