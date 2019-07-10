Тело задушенной девушки обнаружили в номере отеля в Новой Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, 10 июля в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии, — сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Следователи допрашивают сотрудников отеля и изучают камеры видеонаблюдения. Дело возбуждено по статье «Убийство».
Как ранее писал News.ru, туристы обнаружили на пляже курортного посёлка Николаевка Симферопольского района труп неизвестного мужчины, которого вынесло на берег Чёрного моря после шторма.