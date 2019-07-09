https://static.news.ru/photo/1b705342-a247-11e9-ad57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: crim.sledcom.ru

Туристы обнаружили на пляже курортного посёлка Николаевка Симферопольского района труп неизвестного мужчины, которого вынесло на берег Чёрного моря после шторма.

На мужчине был деловой костюм с галстуком, а к ногам привязана гиря, сообщает Главное следственное управление СКР по Республике Крым.

Некоторые СМИ со слов очевидцев пишут, что труп был обезглавлен, а гиря находилась вместо головы. Однако эта информация не соответствует действительности, отметили в пресс-службе ведомства.

Тело сильно разложилось в морской воде, несмотря на это личность мужчины уже установлена, — сообщает СКР .

Выясняются все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти», виновному грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Ранее тело человека обнаружили в пруду деревни Никоново Клёновского поселения Москвы в 30 м от береговой линии, писал News.ru.