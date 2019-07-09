https://static.news.ru/photo/bc35f798-a27c-11e9-8e43-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер Виталий Мутко приказал МЧС закончить аварийные работы под Иркутском до 19 июля. К тому времени власти региона обязаны предоставить информацию о строительстве нового жилья для пострадавших.

Помимо этого, до 10 июля власти Иркутской области должны составить списки жертв, а до 15 июля закончить с очищением и дезинфекцией затронутых поводком населённых пунктов. На данный момент известно, что из-за наводнений в регионе погибли 24 человека. Ещё девять считаются пропавшими без вести, сообщает РБК .

По словам местного губернатора Сергея Левченко, полное устранение последствий поводка обойдётся государству в более чем 31 млрд руб.

Ранее News.ru писал, что пострадавшим от поводка государство выплатило единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил Мутко.