https://static.news.ru/photo/e34db0c8-9430-11e9-82bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы провели проверку на рынке «Садовод». Местный житель сообщил, что там продаются редкие черепахи.

В ходе оперативных мероприятий в павильоне 7Е эти рептилии обнаружены не были, однако там оказался трёхметровый питон, на которого не было никаких документов. Пресмыкающееся было изъято и передано в центр передержки животных.

В департаменте отметили, что питоны охраняются международной конвенцией СИТЕС. По факту обнаружения змеи возбуждено административное дело, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что неизвестный мужчина выпустил на волю несколько змей в туристическом районе Бангкока (Таиланд). Среди них были и ядовитые особи — обычные и королевские кобры.