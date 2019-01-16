Труп обнаружен на заводе по сортировке отходов в Тюмени

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Работники мусоросортировочного завода в Тюмени при сортировке отходов обнаружили труп. Тело, завёрнутое в одеяло, находилось в общей куче мусора.

По словам генерального директора ООО «Тюменское экологическое объединение» Константина Фрумкина, сотрудники не стали разворачивать одеяло и сообщили о произошедшем в полицию. В УМВД по области инцидент пока не прокомментировали, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что инопланетяне подбросили в квартиру жителя Омска труп его знакомого. При этом пришельцы нанесли мужчине множество ножевых ранений, от которых тот и скончался. Такую версию правоохранителям озвучил подозреваемый в убийстве.