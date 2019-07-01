Сотрудники Московской городской поисково-спасательной станции «Академическая» помогли женщине выбраться из Большого Садового пруда в Тимирязевском районе столицы. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшая находилась в трёх километрах от берега водоёма и в 400 метрах от станции, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что неизвестный мужчина, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в Москве-реке на северо-западе столицы. Он прыгнул в воду, однако вынырнуть так и не смог.