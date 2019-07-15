https://static.news.ru/photo/7a0dde10-a6fc-11e9-9531-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Криминальному авторитету Олегу Шишканову, известному как Шишкан, грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По их словам, его хотят привлечь сразу по нескольким статьям, в том числе «за занятие высшего положения в преступной иерархии». По закону за это грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Ходатайство об аресте подозреваемого уже поступило в суд.

Ранее News.ru писал, что Шишканова задержали в Подмосковье. По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи.