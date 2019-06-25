https://static.news.ru/photo/340171fe-9782-11e9-87b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате действий серийного отравителя в Москве пострадало более десяти человек. Следствие переквалифицировало его действия со статьи «кража» на статью «разбой».

Принято решение о переквалификации одного эпизода по статье 158 УК РФ (кража) на статью 162 УК РФ (разбой), — сказала Волк.

Она добавила, что в результате оперативных мероприятий установлены ещё трое потерпевших. По одному из этих фактов уже возбуждено уголовное дело. Статья о разбое предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Предполагаемый злоумышленник попался в руки силовиков поздно вечером в понедельник, 24 июня. В его жилище, расположенном в Басманном районе, прошёл обыск, изъяты свёртки с белым порошком. Экспертиза установила, что злоумышленник использовал феназепам, клозапин, а также трамадол, передаёт РИА Новости .

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