https://static.news.ru/photo/6f3062d8-973e-11e9-9920-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москвичка Людмила Чижова рассказала, как неизвестный отравил и ограбил её в центре столицы. Девушка провела в коме несколько дней.

История произошла 7 июня. В компании двух друзей она гуляла на Чистых прудах. В какой-то момент к ним присоединился некий Мурат.

Единственное, что я помню, как он предлагает попить «Фанты». Я делаю глоток и просыпаюсь в реанимации 10-го числа. Всё это время пролежала в коме, — поделилась Людмила.

Что было дальше, девушка помнит с трудом. Последующие за знакомством эпизоды ей потом пересказывали очевидцы. Один из прохожих, Евгений, сразу заметил, как молодой человек «шарился по сумкам» жертв. Он задержал его и вызвал скорую и полицию. Евгений предложил стражам порядка взять бутылки с места ЧП, но они этого не сделали. С предполагаемого фигуранта взяли подписку о невыезде и отпустили.

Этим делом, как рассказала Чижова телеканалу « 360 », до возникновения общественного резонанса никто серьёзно не занимался. Шумиху вызвала публикация в издании The Village, в котором пострадавшая работает фоторедактором. Её коллегам удалось выяснить, что жертв отравителя было не меньше 24 человек.

По некоторым данным, писал News.ru, полицейские задержали подозреваемого в серии преступлений. Однако официальной информации об этом нет.