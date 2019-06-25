Москвичка Людмила Чижова рассказала, как неизвестный отравил и ограбил её в центре столицы. Девушка провела в коме несколько дней.
История произошла 7 июня. В компании двух друзей она гуляла на Чистых прудах. В какой-то момент к ним присоединился некий Мурат.
Единственное, что я помню, как он предлагает попить «Фанты». Я делаю глоток и просыпаюсь в реанимации 10-го числа. Всё это время пролежала в коме, — поделилась Людмила.
Что было дальше, девушка помнит с трудом. Последующие за знакомством эпизоды ей потом пересказывали очевидцы. Один из прохожих, Евгений, сразу заметил, как молодой человек «шарился по сумкам» жертв. Он задержал его и вызвал скорую и полицию. Евгений предложил стражам порядка взять бутылки с места ЧП, но они этого не сделали. С предполагаемого фигуранта взяли подписку о невыезде и отпустили.
Этим делом, как рассказала Чижова телеканалу «
По некоторым данным, писал News.ru, полицейские задержали подозреваемого в серии преступлений. Однако официальной информации об этом нет.