СК проводит обыски у сотрудников полиции Москвы

Следователи ГСУ СК России по Москве совместно с сотрудниками столичного УФСБ проводят обыски у сотрудников полиции УВД по Юго-Западному округу столицы. Следственные действия осуществляются в рамках расследования уголовного дела о квартирном мошенничестве.
По данным следствия, правоохранители могут быть причастны к данным преступлениям.
Ранее News.ru писал, что столичная полиция завершила расследование уголовного дела 33-летнего гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба. Мужчина совершил мошенничество в отношении 77 футбольных болельщиков из Алжира во время чемпионата мира по футболу в России.