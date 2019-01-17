СК проводит обыски у сотрудников полиции Москвы

https://news.ru/storage/news/04a549ceecd63f06eaeb99f5a6b1a74d/f3d5d462-3fba-4039-8215-abc21e3bebff_850.jpg СК РФ

Следователи ГСУ СК России по Москве совместно с сотрудниками столичного УФСБ проводят обыски у сотрудников полиции УВД по Юго-Западному округу столицы. Следственные действия осуществляются в рамках расследования уголовного дела о квартирном мошенничестве.

По данным следствия, правоохранители могут быть причастны к данным преступлениям.

Ранее News.ru писал, что столичная полиция завершила расследование уголовного дела 33-летнего гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба. Мужчина совершил мошенничество в отношении 77 футбольных болельщиков из Алжира во время чемпионата мира по футболу в России.