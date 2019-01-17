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СК проводит обыски у сотрудников полиции Москвы

СК РФ

происшествия [ версия для печати ]

Следователи ГСУ СК России по Москве совместно с сотрудниками столичного УФСБ проводят обыски у сотрудников полиции УВД по Юго-Западному округу столицы. Следственные действия осуществляются в рамках расследования уголовного дела о квартирном мошенничестве.

По данным следствия, правоохранители могут быть причастны к данным преступлениям.

Ранее News.ru писал, что столичная полиция завершила расследование уголовного дела 33-летнего гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба. Мужчина совершил мошенничество в отношении 77 футбольных болельщиков из Алжира во время чемпионата мира по футболу в России.


#ск #москва #обыски #полиция #мошенничество
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