Крупное мошенничество на ЧМ-2018 раскрыто в Москве

https://news.ru/storage/news/91a5935c1bce89937b20412eb8ba29c9/7249012c-7bb1-4a2c-9a76-a18176793336_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела 33-летнего гражданина Палестины Мохаммеда Абушаверба. Мужчина совершил мошенничество в отношении 77 футбольных болельщиков из Алжира во время чемпионата мира по футболу в России.

Организацией визита алжирцев в Москву и Санкт-Петербург, а также приобретением билетов на матчи мундиаля должна была заняться гендиректор компании Tanouchert Tours Санаа Зиад. Однако её партнер в России заболел, из-за чего Зиад пришлось экстренно искать новые контакты. Выйти на Абушаверба ей помог её дальний родственник Мохаммед Аслудж.

Палестинец заявил, что проживает в московском отеле «Империя» и может предоставить Tanouchert Tours эксклюзивные условия бронирования. В подтверждение своих слов он прислал фотографии интерьеров гостиницы, которые Зиад разместила на сайте компании. Для первой группы из 42 туристов женщина попросила забронировать 20 двухместных и два одноместных номера.

Абушаверба заявил, что такое бронирование обойдётся в $22 тыс., уточнив, что деньги необходимо передать наличными. Во время передачи денег палестинец передал алжирской стороне лист бронирования, заполненный на английском языке. Скан данного документа, а также расписка о получении денег, написанная Абушавербом на другой стороне листа, пополнили рекламную кампанию на сайте Tanouchert Tours.

Уже оформившие путёвки клиенты захотели дополнить тур поездками в Санкт-Петербург. Палестинец предоставил документы о том, что клиентам готовы предоставить номера в отелях Crowne Plaz в Москве, а также «Домино» и «Станция» в Северной столице. При этом он согласился принимать не только наличные, но и «безнал», но в евро. За размещение второй группы из 35 туристов в Петербурге и Москве он затребовал 41 тыс. Деньги были переведены на счёт живущего в Турции брата посредника Ахмеда.

Последним траншем стали $17 900, предназначенные для покупки билетов на игры 1/8 финала. Эти деньги 20 июня 2018 года Абушавербу передал сын Мохаммеда Аслужда в кафе «Хлеб насущный». Получив деньги, палестинец последний раз связался с Алжиром, сообщил, что держит ситуацию под контролем, так что приезжать в Россию и проверять условия не надо. Больше посредник к телефону не подходил.

Об обмане стало известно случайно в тот же день. Одна из туристок решила напрямую позвонить в «Империю» и уточнить, будет ли из окна её номера виден Кремль. В ответ даме сообщили, что лист бронирования, в котором числилась её фамилия, никто не оплатил, по этой причине он был аннулирован.

В связи с этим Зиад пришлось срочно вылететь в Москву и прибыть в «Империю». Там ей сказали, что Абушаверб съехал накануне вечером. Тот же ответ ждал её и в других отелях Москвы и Санкт-Петербурга. Женщина направилась в полицию, где написала заявление о хищении у неё крупной суммы денег. Российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. Абушаверб был задержан 23 июня 2018 года в аэропорту Шереметьево, откуда он пытался вылететь в Турцию.

Сам палестинец заявил, что историю с резервированием номеров подстроили его партнёры по бизнесу, которые решили опорочить его, чтобы завладеть принадлежащими Абушавербу компаниями в России, Литве и Турции, сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее News.ru писал, что генеральный директор одного из крупнейших производителей водки в России Игорь Савельев задержан в столице. Главу «Алкогольной Сибирской Группы» (АСГ), выпускающей продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр», подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.