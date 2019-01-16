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Гендиректор крупного производителя водки задержан в Москве

Владимир Астапкович/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Генеральный директор одного из крупнейших производителей водки в России Игорь Савельев задержан в столице. Главу Алкогольной сибирской группы (АСГ), выпускающей продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр», подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам источников РБК, топ-менеджер был задержан 15 января в офисе компании.

Уголовное дело никак не связано с деятельностью АСГ, заявил владелец группы Андрей Стрелец. Он подчеркнул, что компания работает в штатном режиме.

На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе отметили, что «Савельев прекратил трудовой контракт, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ».

Игорь Савельев возглавлял организацию с 2015 года.

Ранее News.ru писал, что гендиректор АО «Лео Телеком» Антон Новиков был арестован по обвинению в хищении почти 26 миллионов рублей у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры во время выполнения подряда на космодроме Восточный в 2017 году. По версии следствия, он, используя служебное положение, за четыре месяца завладел 25,87 млн рублей, принадлежащими ЦЭНКИ.


#мошенничество #водка
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