Гендиректор крупного производителя водки задержан в Москве

Генеральный директор одного из крупнейших производителей водки в России Игорь Савельев задержан в столице. Главу Алкогольной сибирской группы (АСГ), выпускающей продукцию в том числе под марками «Хаски» и «Пять озёр», подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По словам источников РБК, топ-менеджер был задержан 15 января в офисе компании.
Уголовное дело никак не связано с деятельностью АСГ, заявил владелец группы Андрей Стрелец. Он подчеркнул, что компания работает в штатном режиме.
На место задержанного уже назначена финансовый директор Елена Тябутова. В пресс-службе отметили, что «Савельев прекратил трудовой контракт, пояснив, что личные обстоятельства не позволят ему в полной мере сосредоточиться на задачах АСГ».
Игорь Савельев возглавлял организацию с 2015 года.
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