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СК изучил место взрыва газа в Мурманской области

MyOpentown | Апатиты Кировск Мурманск новости/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Следователи и криминалисты провели первоначальный осмотр места взрыва газового баллона в одном из гаражей предприятия в Мурманской области.

По данным СК, в рамках уголовного дела будут проведены экспертизы, а также допрошены должностные лица организации и очевидцы происшествия.

Инцидент произошёл в селе Ловозеро. При взрыве один человек погиб, ещё двое пострадали. По данным следствия, они перевозили баллон с газом в автомобиле. В момент случившегося машина заезжала в гараж.

Ранее News.ru писал, что один человек погиб в результате взрыва в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Тело было обнаружено при разборе завалов в доме 41, строении 6 по улице Полярной в районе Северное Медведково. Возникший после этого пожар привёл к повреждению 25 гаражей, восемь из которых были полностью разрушены.


#ск #ВЗРЫВ #ГАЗ #мурманскаяобласть
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