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Один человек погиб при взрыве в гараже в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Как стало известно News.ru, один человек погиб в результате взрыва в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Тело было обнаружено при разборе завалов в доме 41, строении 6 по улице Полярной в районе Северное Медведково.

Работы по разбору сгоревших конструкций продолжаются.

Возникший после взрыва пожар привёл к повреждению 25 гаражей, восемь из которых полностью разрушены. Кроме того, пострадали 11 легковых автомобилей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что причиной стали баллоны с кислородом. По данным группы «ДТП и ЧП Москва» во «ВКонтакте», детонация произошла в результате возгорания.


#москва #пожар #ВЗРЫВ #погибшие
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