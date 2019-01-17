Один человек погиб при взрыве в гараже в Москве

Как стало известно News.ru, один человек погиб в результате взрыва в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Тело было обнаружено при разборе завалов в доме 41, строении 6 по улице Полярной в районе Северное Медведково.
Работы по разбору сгоревших конструкций продолжаются.
Возникший после взрыва пожар привёл к повреждению 25 гаражей, восемь из которых полностью разрушены. Кроме того, пострадали 11 легковых автомобилей, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что причиной стали баллоны с кислородом. По данным группы «ДТП и ЧП Москва» во «ВКонтакте», детонация произошла в результате возгорания.