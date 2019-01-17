Взрыв и пожар в гараже на севере Москвы вызвал кислород

https://news.ru/storage/news/af57d7bc47b0d8770ca8b40bacbc3a6e/643efd16-0621-4d6e-b751-53b74adc37da_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Причиной взрыва в гараже, расположенном в доме 41, строении 6 по улице Полярной в районе Северное Медведково, стали баллоны с кислородом. По данным группы «ДТП и ЧП Москва» во «ВКонтакте», детонация произошла в результате возгорания.

После взрыва возник пожар, площадь которого составила 150 кв. м. Огонь охватил восемь гаражей и быстро распространялся.

Ранее News.ru писал, что пожарным удалось ликвидировать возгорание. В тушении пламени принимали участие 64 человека личного состава и 17 единиц техники.