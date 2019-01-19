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Школьницу в Петербурге избили за пост в соцсети

uwe umstätter/ imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Следствие выясняет обстоятельства избиения 13-летней школьницы в Красносельском районе Петербурга. Шестиклассницу после побоев госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Пострадавшая рассказала, что 8 января на неё напали девочки. Это была месть по ошибке за анонимный оскорбительный пост в соцсети «ВКонтакте», к которому пострадавшая, с её слов, отношения не имеет, передаёт РИА Новости.

«Девочки позвали меня где-то в 10 часов вечера на разговор в подъезд. Я выхожу, мне говорят: пошли за дом, потому что здесь разговаривать не хотят… Я отказалась… Они поднимаются на мой седьмой этаж, бьют мне пощечину, так, что уши заложило, хватают за волосы, начинают бить об стену, потом толкают, бьют ногами. Били по лицу, по всему телу, только пару раз по лицу попали. В основном били по спине и по животу. Гасили, как могли. Меня пыталась защитить оказавшаяся рядом соседка, ей сломали руку», — сообщила пострадавшая.

Услышав крики, на лестничную клетку вышла мама девочки, и потерпевшая забежала домой. Там в связи со случившимся позвонили в скорую и полицию, после чего школьницу увезли в больницу.

В ГУ МВД по Петербургу и Леонбласти сообщили, что 13-летняя девочка 9 января в 0:14 мск в состоянии средней тяжести была госпитализирована. Медики диагностировали ушиб стенки живота, гематомы и ссадины параорбитальной области, спины, голени, а также левых бедра и предплечья. Избиение, по данным полиции, произошло около 22:00 8 января в подъезде дома по улице Освобождения.

По факту случившегося заведено уголовное дело о побоях. В СУ СК по городу сообщили, что «в ходе следствия установлено лицо, совершившее данное преступление, не подлежащее уголовной ответственности в силу возраста».

Как писал News.ru, ранее мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика. До этого в интернете было обнародовано видео, на котором запечатлён конфликт между преподавательницей и ученицей. Педагог несколько раз ударила школьницу за то, что та рисовала во время урока.


#драка #соцсети #посты #школьницы
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