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Преподаватель подняла руку на школьницу в Тольятти

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Преподаватель ударила пятиклассницу по лицу на уроке в одной из школ города Тольятти. Ролик появился на канале TLR Studio на YouTube.

Причиной конфликта стало то, что школьница рисовала на уроке. Учительница скинула со стола девочки все школьные принадлежности, шлепнула её по лицу и схватила за шею.

По данным РЕН ТВ, женщина занимает пост завуча. Ученики сообщили, что она ведёт себя таким образом уже не в первый раз.

Ранее News.ru писал, что ученики восьмого класса жестоко избили учительницу в Сызрани. Педагог была госпитализирована в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.


#школа #учителя #Тольятти
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