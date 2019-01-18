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Мать школьника избила учительницу в Барнауле

Сергей Булкин/News.ru

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Мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика.

«Обвиняемая высказала претензии по поводу плохо организованного новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала её душить, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Алтайского края.

Там отмечается, что разъярённую женщину остановила другая учительница, которая присутствовала при конфликте.

Нападавшая обвиняется в угрозе убийством, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал News.ru, в Интернете было обнародовано видео, на котором запечатлен конфликт между преподавательницей и ученицей. Учительница несколько раз ударила школьницу за то, что та рисовала во время урока.


#Барнаул #школа
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