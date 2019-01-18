Мать школьника избила учительницу в Барнауле

https://news.ru/storage/news/3744daee2cc4c25df46f827a34c1f3d5/d3ec92db-e6e8-4cda-baf5-94013fae2d16_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика.

«Обвиняемая высказала претензии по поводу плохо организованного новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала её душить, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Алтайского края.

Там отмечается, что разъярённую женщину остановила другая учительница, которая присутствовала при конфликте.

Нападавшая обвиняется в угрозе убийством, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал News.ru, в Интернете было обнародовано видео, на котором запечатлен конфликт между преподавательницей и ученицей. Учительница несколько раз ударила школьницу за то, что та рисовала во время урока.