Мать школьника избила учительницу в Барнауле

Мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика.
«Обвиняемая высказала претензии по поводу плохо организованного новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала её душить, высказывая угрозы убийством», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Алтайского края.
Там отмечается, что разъярённую женщину остановила другая учительница, которая присутствовала при конфликте.
Нападавшая обвиняется в угрозе убийством, ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее, как сообщал News.ru, в Интернете было обнародовано видео, на котором запечатлен конфликт между преподавательницей и ученицей. Учительница несколько раз ударила школьницу за то, что та рисовала во время урока.