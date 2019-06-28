Обильные дожди, которые обрушились на столичный регион, стали причиной транспортного коллапса около аэропорта Шереметьево. Дорогу к воздушной гавани затопило, её представители рекомендуют автомобилистам выбирать альтернативные пути проезда к терминалу. Многие горожане связывают произошедшее с ремонтными дорогами, которые ведутся в районе аэропорта. Очевидцы отмечают, что подобная ситуация около Шереметьево складывается ежегодно.

По данным Минтранса, в настоящее время дорожные службы проводят работы по удалению воды с проезжей части. Также выясняется, что привело к подтоплению. Точная причина будет определена после устранения воды и обследования ливневой канализации.

News.ru поговорил с очевидцем, который стал заложником последствий потопа в районе аэропорта Шереметьево. По словам Оксаны, перекрытыми оказались всё Лобненское шоссе и Авиационная улица. Девушка отмечает, что воду с улиц никто не откачивает. Несколько низких машин получили гидроудар и стоят без движения. Закончилось, по словам очевидца, всё тем, что проехать не смог даже Toyota Land Cruiser Prado — автомобиль ушёл под воду. Люди стали паниковать и говорить о том, что если даже такая машина не смогла проехать, то в этот район ни в коем случае нельзя направляться.

Я пыталась выехать через Шереметьево, но у меня не получилось. Я простояла в пробке почти полтора часа и решила развернуться. Нет возможности проехать людям между терминалами, нет возможности людям выехать на Ленинградское шоссе — всё перекрыто. Проезд запрещен, движение парализовано. Потоп очень сильный. Хотя такая картина при непогоде происходит ежегодно — как только дождь пройдет, улица плавает. До момента ввода в эксплуатацию терминала В была аналогичная ситуация. Лужи и затор в этом районе появляются даже после небольшого дождя, — рассказала Оксана.

На скриншоте с Яндекс.Навигатора, сделанном на момент написания материала, действительно видно, что движение на Лобненском шоссе в сторону аэропорта Шереметьево перекрыто. Примечательно, что дорожные работы в этом районе проходят практически беспрерывно. Согласно сайту Госзакупок, они осуществляются на протяжении около полугода.

Затопленный участок дороги реконструировала компания «Трансстройсервис». Заказчиком выступило Государственное казённое учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства», которая потратила на ремонт дороги более 1,6 млрд рублей.

zakupki.gov.ru

zakupki.gov.ru

Согласно документу об экспертизе, которая проводилась в 2018 году ГАУ Московской области «Московская областная государственная экспертиза», годом ранее учреждение направляло ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» письмо об отсутствии системы водоотведения в проекте планировки территории, прилегающей к Шереметьево.

Комментируя произошедшее около воздушной гавани подтопление, архитектор-градостроитель Илья Заливухин отметил, что инженерная инфраструктура — одна из главнейших структур города и зачастую стоит очень больших денег.

В случае экономии на инженерной структуре могут проходить подобного рода подтопления. У нас эти системы не работают, потому что люди на них экономят или уделяют им мало времени, — пояснил эксперт.

Ситуацию с дорогой с News.ru также обсудила Виктория Петрова, которая живет в районе Шереметьево 1. По её словам, ремонтные работы на подъезде к аэропорту причиняют огромный дискомфорт. Более того, как отмечает Виктория, порой они и вовсе не ведутся — создаётся лишь видимость проведения работ.

Сколько езжу — не всегда можно увидеть дорожных рабочих. Уже около полугода всё стоит намертво, ни проехать, ни пройти, — рассказывает москвичка.

По её словам, большие сложности также возникают при проезде до терминала B — из-за строительства дороги и конструкций действует только одна полоса, на ней постоянная пробка, нет регулирования дороги. Движение в районе Шереметьево в последнее время затруднено почти всегда, поясняет Виктория. Время в дороге из-за этого увеличивается в два раза. В условиях же дождя девушке потребовалось три часа, чтобы добраться до центра.