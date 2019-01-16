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Серийного насильника подростков поймали под Иркутском

Сергей Булкин/News.ru

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50-летний житель города Тулун Иркутской области обвиняется в совершении 11 изнасилований в период с 2001 по 2012 год. Причастность мужчины к преступлениям подтвердили результаты генетической экспертизы, проведенные криминалистами Главного управления криминалистики СКР.

Нападения, совершённые обвиняемым, долгое время оставались нераскрытыми, так как насильник тщательно скрывал следы преступлений. Следователям было известно, что он, угрожая ножом, отводил жертв в безлюдные места города, где насиловал их и забирал ценные вещи. Всё это время правоохранители искали следы, которые могли бы помочь обнаружить преступника.

В ходе расследования была создана оперативная группа, в которую помимо следователей регионального подразделения СК и сотрудников уголовного розыска МВД по Иркутской области вошли опытные криминалисты. За 2018 год были допрошены более трёх тысяч человек. Также следователи изучили более 15 тысяч биологических образцов подозреваемых.

Проведённая работа позволила определить лицо, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего. Мужчина был задержан. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ («Изнасилование») и статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Москвы арестовали 39-летнего бездомного, которого подозревают в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Извращенец работал в паре с 32-летним сотрудником одной из столичных фирм.

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#подростки #насильник #экспертиза #Иркутскаяобласть #криминалисты
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