Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

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ДТП с участием междугороднего автобуса произошло в Узловском районе Тульской области, пострадали семь человек. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Андрей Ярцев.

«В 0.15 мск на 212-м км федеральной трассы „Дон“ автобус Mercedes, следовавший по маршруту Москва — Белгород, в попутном направлении столкнулся с грузовой машиной МАЗ. В результате пострадали семь пассажиров автобуса, шесть из них госпитализированы в Узловскую районную больницу», — цитирует Ярцева «Интерфакс».

Всего в автобусе находилось 54 человека. Их доставили в Москву. Движение на участке трассы, где произошло ДТП, было затруднено, в настоящее время оно полностью восстановлено.

По информации ГУ МЧС по Тульской области, сигнал об аварии поступил в 0.45 мск. ДТП, по данным ведомства, произошло на 210-м км трассы «Дон». Одного из пострадавших пришлось освобождать гидравлическими кусачками «Спрут».

Как сообщал ранее News.ru, смертельное ДТП произошло поздно вечером 2 января в Дмитровском районе Подмосковья. Там в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре девушки.