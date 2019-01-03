Четыре девушки погибли в ДТП под Москвой

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 2 января в Дмитровском районе Подмосковья. Там в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре человека.
По информации источников News.ru в оперативных службах, трагедия произошла на 43-м километре трассы А108 около 23:00, погибли четыре девушки, находившиеся в салоне Hyundai.
Другие подробности не сообщаются.
Как писал ранее News.ru, легковой автомобиль врезался в автобус на юго-западе Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.