Четыре девушки погибли в ДТП под Москвой

https://news.ru/storage/news/6f3ffd65ac08bbb38684e7b034765820/4a589476-77f5-4839-8fa6-32c013920d71_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 2 января в Дмитровском районе Подмосковья. Там в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре человека.

По информации источников News.ru в оперативных службах, трагедия произошла на 43-м километре трассы А108 около 23:00, погибли четыре девушки, находившиеся в салоне Hyundai.

Другие подробности не сообщаются.

Как писал ранее News.ru, легковой автомобиль врезался в автобус на юго-западе Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.