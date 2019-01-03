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Четыре девушки погибли в ДТП под Москвой

Сергей Лантюхов/News.ru эксклюзивы

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Смертельное ДТП произошло поздно вечером 2 января в Дмитровском районе Подмосковья. Там в результате столкновения легковых автомобилей Renault и Hyundai погибли четыре человека.

По информации источников News.ru в оперативных службах, трагедия произошла на 43-м километре трассы А108 около 23:00, погибли четыре девушки, находившиеся в салоне Hyundai.

Другие подробности не сообщаются.

Как писал ранее News.ru, легковой автомобиль врезался в автобус на юго-западе Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.


#Московскаяобласть #ДТП #гибель
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