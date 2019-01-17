Рыбке и Лесли грозит шесть лет тюрьмы

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Алекс Лесли (Александр Кириллов)

Насте Рыбке (Анастасия Вашукевич) и Алексу Лесли (Александр Кириллов), депортированным из Таиланда после нескольких месяцев нахождения в тюрьме королевства, грозит до шести лет заключения, сообщили в МВД.

Кроме того, в ведомстве подтвердили факт задержания секс-тренеров в столичном аэропорту Шереметьево, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, тайские власти депортировали Рыбку, Лесли и ещё пятерых россиян и белорусов, которые стали известны всему миру после нелегального «секс-тренинга» в Паттайе. Фигуранты громкого дела вылетели из бангкокского аэропорта Суваннапхум в Москву регулярным авиарейсом 17 января.