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Рыбке и Лесли грозит шесть лет тюрьмы

Алекс Лесли (Александр Кириллов) vk.com/alexlesley

Алекс Лесли (Александр Кириллов)

происшествия [ версия для печати ]

Насте Рыбке (Анастасия Вашукевич) и Алексу Лесли (Александр Кириллов), депортированным из Таиланда после нескольких месяцев нахождения в тюрьме королевства, грозит до шести лет заключения, сообщили в МВД.

Кроме того, в ведомстве подтвердили факт задержания секс-тренеров в столичном аэропорту Шереметьево, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, тайские власти депортировали Рыбку, Лесли и ещё пятерых россиян и белорусов, которые стали известны всему миру после нелегального «секс-тренинга» в Паттайе. Фигуранты громкого дела вылетели из бангкокского аэропорта Суваннапхум в Москву регулярным авиарейсом 17 января.


#Рыбка #АлексЛесли
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