Россиянка превратила дом в склад оружия

https://news.ru/storage/news/3942652621aba44898b2e564f08a70f8/983ccbdd-9f96-453d-a8ef-eaeeae518d12_850.jpg Евгений Одиноков/РИА Новости

Жительница Полесского района Калининградской области хранила у себя дома арсенал оружия. Оперативники изъяли арбалет, девять ружей, травмат, нож и патроны разного калибра.

Задержанная заявила, что «богатство» обнаружила в лесу несколько лет назад. Среди находок есть гладкоствольные и нарезные карабины, пишет Kaliningrad Today.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». По данным правоохранителей, подозреваемая является ранее судимой.

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