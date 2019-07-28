https://static.news.ru/photo/90306744-b160-11e9-8549-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Березкин/ТАСС

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в город Тулун Иркутской области была направлена дополнительная группировка сил для ликвидации последствий паводка.

Работает группировка Росгвардии в составе 202 военнослужащих, — отметили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии занимаются разборами завалов, обеспечивают местных жителей питьевой водой, оказывают помощь по вывозу имущества, передаёт ТАСС .

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов, Тулун был одним из наиболее пострадавших. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек.

Как писал News.ru, уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области увеличивается. Режим повышенной готовности введён также в Шелеховском районе.