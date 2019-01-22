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Резервный борт прибыл из Ханты-Мансийска в Москву

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Пассажиры рейса «Аэрофлота» Сургут — Москва, на котором произошла попытка захвата, прибыли в столицу. Резервный борт, вылетевший из Ханты-Мансийска, приземлился в аэропорту Шереметьево в 23:25 мск, об этом говорят данные онлайн-табло.

Этим рейсом воспользовался 61 пассажир, ещё шестеро вылетят позже, а для остальных зарезервированы места в гостиницах. Всем, кто опоздал на стыковочные рейсы из-за вынужденной посадки в Ханты-Мансийске, полностью возместят финансовые потери, сообщили в правительстве ХМАО.

Как писал News.ru, нештатная ситуация на рейсе «Аэрофлота» Сургут — Москва произошла днём 22 января. 41-летний ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него якобы есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал развернуть самолёт в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия». Шаповалову грозит до 12 лет тюрьмы. На допросе он признался, что на самом деле не планировал улетать в Афганистан.


#москва #рейс #АЭРОФЛОТ #Сургут
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