https://static.news.ru/photo/2fcfc764-b755-11e9-8305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телефонный мошенник похитил со счёта жителя Москвы 3,5 млн рублей. Неизвестный позвонил жителю столицы, представился сотрудником банка и попросил сказать данные, необходимые для доступа к сбережениям.

Звонивший сказал, что со счёта заявителя произошло несанкционированное списание и что необходимо заблокировать карту, для чего необходимо назвать её номер. Затем неизвестный пояснил, что деньги необходимо перевести на другой счёт для их сохранности, и попросил назвать пароль и код из SMS, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного ГУ МВД России

По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте. Эксперты полагают, что такая осведомлённость возможна лишь в случае получения данных нелегальным путём из банка, например путём покупки у сотрудников.