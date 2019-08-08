https://static.news.ru/photo/8990fb5a-b9c2-11e9-b746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жертвой ЧП в Архангельской области стал один человек. Он погиб при пожаре, возникшем на территории воинской части.

Там инцидент, пожар, предположительно, один человек погиб, — сказал ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

На место ЧП направлена санавиация, сообщил глава региона Игорь Орлов.

Ранее News.ru писал о пожаре и серии взрывов, которые произошли 5 августа на складе войсковой части 74008. Там базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадало 13 человек.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года.