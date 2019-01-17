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Пожар охватил стройку на юго-западе Москвы

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Загорание металлического строения со стройматериалами произошло в районе Раменки на юго-западе Москвы. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Здание находится по адресу: улица Лобачевского, 118к2, передают источники News.ru.

Пламя локализовано. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как ранее стало известно News.ru, один человек погиб в результате взрыва в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Тело было обнаружено при разборе завалов в доме 41, строении 6 по улице Полярной в районе Северное Медведково.


#москва #пожар
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