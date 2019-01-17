Пожар охватил стройку на юго-западе Москвы

https://news.ru/storage/news/b4d68551025489cc31ae860437cc8a5c/9f56e40b-d892-47a2-9ac2-23a6f18e36e5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Загорание металлического строения со стройматериалами произошло в районе Раменки на юго-западе Москвы. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Здание находится по адресу: улица Лобачевского, 118к2, передают источники News.ru.

Пламя локализовано. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Как ранее стало известно News.ru, один человек погиб в результате взрыва в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Тело было обнаружено при разборе завалов в доме 41, строении 6 по улице Полярной в районе Северное Медведково.