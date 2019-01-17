Полицейский погиб в ДТП с подростком под Тулой

https://news.ru/storage/news/57fa141fe28210096b6960da34a72061/7bb0a59c-63ec-4600-ab63-81b08b93ada1_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Сотрудник МВД погиб в ДТП в Киреевском районе Тульской области. В результате столкновения двух легковушек, одной из которых управлял подросток без водительского удостоверения, также пострадали шесть человек.

Инцидент произошёл на 33-м км трассы Тула — Новомосковск вечером 17 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В первой машине находились четыре сотрудника отделения полиции „Ильинское“, они ехали по служебной необходимости, а также еще один мужчина, не являющийся полицейским. Другой машиной управлял 17-летний водитель, в салоне находился 15-летний пассажир. В результате ДТП погиб оперуполномоченный уголовного розыска отделения полиции», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что все пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Ранее News.ru писал, что завканцелярией Великолукского епархиального управления Андрей Парфёнов запрещён в служении за ДТП в Псковской области. Клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора в ночь на 12 января выехал на своей Toyota Camry на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia.