Священник отстранён от службы за «пьяное» ДТП под Псковом

https://news.ru/storage/news/59157f53a412bb1d592448a731123764/4c979b3b-1d44-4a0c-94b3-4397f8433184_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Завканцелярией Великолукского епархиального управления Андрей Парфёнов запрещён в служении за ДТП в Псковской области. Клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора в ночь на 12 января выехал на своей Toyota Camry на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia.

В результате ДТП пострадали две пассажирки Daewoo Nexia — 21-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы, ушиб грудной клетки. Её 43-летняя спутница получила более тяжёлые травмы: перелом ребёр, ушибы, к тому же у неё оказался раздроблен таз.

Очевидцы узнали в водителе священника Андрея Парфёнова, по их словам, клирик был пьян. Об этом рассказала одна из понятых.

«Когда проводилось освидетельствование, на месте были: оба водителя, свидетели и понятые. Водитель Toyota Camry стал правильно дышать в прибор только с третьего раза. Прибор показал данные 0,71 промилле», — приводит слова свидетельницы PITER.TV.

В связи с происшествием епископ Великолукский и Невельский Сергий подписал указ, согласно которому 36-летний клирик временно отстранён от богослужений до окончания следствия, сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы происшествие не комментируют. Однако, в официальной сводке ГИБДД имеется сообщение об этом происшествии, где говорится о столкновении и полученных пассажирками травмах.

Ранее News.ru сообщал, что судьбу водителя, который управлял автомобилем настоятеля Сампсониевского собора Санкт-Петербурга и допустил смертельное ДТП в Саратовской области, решала каноническая комиссия РПЦ. Водитель — алтарник Сампсониевского собора Санкт-Петербурга.