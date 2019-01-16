USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent60.24 $ Bitcoin3,586.46 $
МОСКВА0°C01:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Священник отстранён от службы за «пьяное» ДТП под Псковом

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Завканцелярией Великолукского епархиального управления Андрей Парфёнов запрещён в служении за ДТП в Псковской области. Клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора в ночь на 12 января выехал на своей Toyota Camry на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia.

В результате ДТП пострадали две пассажирки Daewoo Nexia — 21-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы, ушиб грудной клетки. Её 43-летняя спутница получила более тяжёлые травмы: перелом ребёр, ушибы, к тому же у неё оказался раздроблен таз.

Очевидцы узнали в водителе священника Андрея Парфёнова, по их словам, клирик был пьян. Об этом рассказала одна из понятых.

«Когда проводилось освидетельствование, на месте были: оба водителя, свидетели и понятые. Водитель Toyota Camry стал правильно дышать в прибор только с третьего раза. Прибор показал данные 0,71 промилле», — приводит слова свидетельницы PITER.TV.

В связи с происшествием епископ Великолукский и Невельский Сергий подписал указ, согласно которому 36-летний клирик временно отстранён от богослужений до окончания следствия, сообщает ТАСС. 

Правоохранительные органы происшествие не комментируют. Однако, в официальной сводке ГИБДД имеется сообщение об этом происшествии, где говорится о столкновении и полученных пассажирками травмах.

Ранее News.ru сообщал, что судьбу водителя, который управлял автомобилем настоятеля Сампсониевского собора Санкт-Петербурга и допустил смертельное ДТП в Саратовской области, решала каноническая комиссия РПЦ. Водитель — алтарник Сампсониевского собора Санкт-Петербурга.


#ДТП #ПсковскаяОбласть #священник
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
происшествия 16:45, 15 января 2019
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
общество 13:10, 22 декабря 2018
Священник своими желаниями довёл сибиряков до греха
Тверской протоиерей делился в Instagram модными луками
общество 16:22, 7 декабря 2018
Священник в Gucci возмутил пользователей соцсетей
Тверской протоиерей делился в Instagram модными луками
Лента новостей
общество 01:12
Европа рекомендовала Москве обеспечить права нацменьшинств
в мире 00:57
Многотысячный митинг прошёл в Гданьске в память о мэре
общество 00:55
МГУ вошёл в топ-5 рейтинга вузов развивающихся стран
в мире 00:35
Канада просит о помиловании своего гражданина в КНР
происшествия 00:09
Обезьяна покусала женщину в контактном зоопарке под Москвой
Другие новости
общество 01:12
Европа рекомендовала Москве обеспечить права нацменьшинств
общество 00:55
МГУ вошёл в топ-5 рейтинга вузов развивающихся стран
общество 23:59
Характер человека в России будут определять по переписке
общество 22:36
Воровать деньги с банковских карт в России стали чаще
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top