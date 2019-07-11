https://static.news.ru/photo/74aee7aa-a3e3-11e9-9b5c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Орджоникидзевский районный суд города Уфы предъявил обвинения по статье «Кража» мужу Луизы Хайруллиной, которая похитила более 20 млн рублей из банка, где работала. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Он был задержан в аэропорту г. Уфы. С ним проведены следственные действия в городе Салавате, а также в ряде других районов, где он вместе с женой и детьми скрывался от сотрудников полиции, — сообщили в МВД РФ.

Сама Луиза Хайруллина в настоящее время находится под стражей.

Как писал News.ru, по версии следователей, супруг Хайруллиной неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от неё похищенные деньги. Саму Луизу задержали 4 июля на съёмной квартире в Казани, в которой она проживала вместе с роднёй. Полиция сообщала, что ведёт с задержанной оперативно-следственные действия и выясняет местонахождение денег.