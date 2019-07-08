https://static.news.ru/photo/4e31bc80-a17a-11e9-945c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель квартиры на Октябрьской улице в Москве, закрывшись дома, угрожал взорвать гранату после того, как поговорил с судебными приставами о своих долгах.

Приставы пришли к нему, чтобы взыскать имущество за долг в 300 тысяч рублей. Заперев дверь, мужчина заявил, что готов взорвать гранату в случае, если его не оставят в покое.

Как сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка МВД, прибывшие на место полицейские уговорили его открыть дверь. Мужчина задержан, граната в его квартире обнаружена не была.

Ранее News.ru писал о том, что 94-летняя жительница Воронежа обратилась в районную прокуратуру с жалобой на то, что её лишили доступа к пенсионному счёту. Причина в том, что Александра Матвеевна задолжала за коммунальные услуги около 20 тысяч рублей.