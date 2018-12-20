Люди погибли при наезде авто на ЛЭП в Кабардино-Балкарии

https://news.ru/storage/news/5e5bc402207a7006387abc272d329119/54bcf964-59e6-4495-8755-69be64d6adcb_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

22-летний водитель ВАЗ-21099 врезался в опору линии электропередачи на автодороге между селениями Псынабо и Псыкод в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В результате ДТП погибли три человека, ещё один пострадал.

Инцидент произошёл в 15:40 мск, сообщили в региональном МВД.

«В результате происшествия произошло возгорание. Как установили сотрудники полиции, три пассажира автомашины получили травмы, несовместимые с жизнью, а водитель — житель города Нальчика 1996 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее News.ru писал, что правоохранители Саратова выясняют обстоятельства ДТП на перекрёстке улиц Рахова и 2-й Садовой. Водитель автомобиля Kia сбил женщину, перевозившую на санках маленького ребёнка через проезжую часть.