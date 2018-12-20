USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,261 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Люди погибли при наезде авто на ЛЭП в Кабардино-Балкарии

Nikolay Titov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

22-летний водитель ВАЗ-21099 врезался в опору линии электропередачи на автодороге между селениями Псынабо и Псыкод в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В результате ДТП погибли три человека, ещё один пострадал.

Инцидент произошёл в 15:40 мск, сообщили в региональном МВД.

«В результате происшествия произошло возгорание. Как установили сотрудники полиции, три пассажира автомашины получили травмы, несовместимые с жизнью, а водитель — житель города Нальчика 1996 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее News.ru писал, что правоохранители Саратова выясняют обстоятельства ДТП на перекрёстке улиц Рахова и 2-й Садовой. Водитель автомобиля Kia сбил женщину, перевозившую на санках маленького ребёнка через проезжую часть.


#ДТП #кабардино-балкария
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 15:24, 19 декабря 2018
ГИБДД: новый экзамен на права доработан после анализа ДТП
общество 14:19, 19 декабря 2018
Защита обжалует приговор виновнику ДТП в переходе
общество 13:36, 19 декабря 2018
Виновник ДТП на «Славянском бульваре» получил 4 года
Лента новостей
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
в мире 00:41
Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов
Другие новости
происшествия 22:37
Школьник умер на уроке физкультуры в Дагестане
происшествия 21:04
Сильное землетрясение произошло на Камчатке
происшествия 19:35
Бурятка замёрзла насмерть на пороге центра помощи
происшествия 19:10
Полиция ФРГ предупредила аэропорты об угрозе безопасности
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top