Фото: vk.com/mchs__russia

Склад хлебозавода загорелся в Иркутске. Площадь возгорания составила 800 кв. м.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб работают над ликвидацией огня, передаёт ТАСС сообщение МЧС. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошёл в доме 85 по улице Полярная. На месте находятся 42 пожарных и 10 машин.

Как ранее писал News.ru, природный пожар в Оренбургской области локализован на общей площади в 20 га. Его тушили с помощью военного самолёта. Огонь пришёл из Казахстана на территорию Новотроицкого городского округа 29 июня. Горела трава на площади 1,5 гектара вблизи города.

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