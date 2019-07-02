Склад хлебозавода загорелся в Иркутске. Площадь возгорания составила 800 кв. м.
В настоящий момент сотрудники экстренных служб работают над ликвидацией огня, передаёт
Инцидент произошёл в доме 85 по улице Полярная. На месте находятся 42 пожарных и 10 машин.
Как ранее писал News.ru, природный пожар в Оренбургской области локализован на общей площади в 20 га. Его тушили с помощью военного самолёта. Огонь пришёл из Казахстана на территорию Новотроицкого городского округа 29 июня. Горела трава на площади 1,5 гектара вблизи города.