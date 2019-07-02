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Двое мужчин с ножевыми ранениями доставлены в больницу после драки на юге столицы, сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительной информации, пострадавшие участвовали в ссоре трёх мужчин, передаёт АГН «Москва». Сначала госпитализирован был только один человек, а предполагаемые преступники попали в отделение полиции. Однако позже одного из них...